Covid, positiva 17enne in vacanza a Riccione

Riccione - In isolamento 40 persone - La Asl rassicura: "Situazione sotto controllo"

Riccione – Mentre è in vacanza a Riccione con gli amici, scopre di essere positiva al Covid, quaranta persone finiscono in isolamento.

La ragazza, 17 anni originaria di Modena, era in ferie sulla riviera romagnola da circa una settimana, quando avrebbe iniziato ad accusare un forte dolore alle orecchie. E così all’ospedale Infermi di Rimini, è stata sottoposta al tampone, risultato poi positivo.

Immediatamente è scattata l’indagine epidemiologica da parte della Asl per ricostruire i contatti della ragazza: due giovani sono risultati positivi al Coronavirus e quaranta persone sono finite in isolamento. La compagnia della ragazza aveva trascorso quei giorni in spiaggia e passato una serata in una nota discoteca di Misano Adriatico dove di recente sono stati registrati assembramenti.

“La situazione è sotto controllo” fa sapere la Asl.

20 luglio, 2020