Cura sperimentale Aids, uomo senza virus con un mix di farmaci

San Paolo - Il paziente era sieropositivo dal 2012 - La terapia è stata sospesa nel 2019

San Paolo – Cura sperimentale Aids, uomo senza virus da un anno grazie a mix di farmaci.

Un particolare mix di farmaci potrebbe essere la cura dell’Aids. La notizia è emersa durante la conferenza Aids 2020 dove è stato descritto il caso di un paziente che, grazie a un nuovo mix di farmaci, potrebbe essere il primo guarito dall’infezione da Hiv senza bisogno di trapianto di midollo.

L’uomo, in cura a San Paolo in Brasile, ha smesso i trattamenti a marzo 2019 e il virus finora non è tornato.

Sieropositivo dal 2012, il paziente 36enne partecipava a una terapia sperimentale.

8 luglio, 2020