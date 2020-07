“Dal comune 110mila euro per le imprese di Orte”

Economia - Il sindaco Giuliani annuncia contributi a fondo perduto per 115 attività colpite dall'emergenza Covid: "La nostra idea un esempio per le altre amministrazioni"

Condividi la notizia:











Orte – In arrivo 110mila euro per le imprese di Orte colpite dall’emergenza Coronavirus. È l’annuncio del sindaco Angelo Giuliani, che in una nota comunica lo stanziamento di contributi comunali a fondo perduto per tutte le attività economiche costrette alla chiusura durante il lockdown.

“Le imprese beneficiarie – spiega ancora Giuliani – saranno circa 115. Abbiamo previsto 1500 euro di aiuti per le attività con più di 100 metri quadri di superficie, mille euro per quelle con meno di 100 metri quadri e 500 euro di sostegno per quelle che, pur non dovendo rimanere chiuse per legge, hanno comunque sospeso l’attività per il calo drastico della clientela dovuto al lockdown”.

Il sindaco precisa che il denaro è stato ottenuto “tramite economie sui servizi sospesi durante l’emergenza”.

Secondo Giuliani, l’iniziativa del comune di Orte “è un gesto simbolico di vicinanza alle attività commerciali e un’idea che ci rende precursori. Sicuramente in provincia di Viterbo nessuno ha pensato a questa forma di aiuto per le imprese. Il nostro intervento, quindi, potrebbe essere da esempio per tanti altri colleghi sindaci, visto che tutti ci troviamo a dover gestire dei territori che economicamente escono a pezzi da quest’emergenza”.

Il comunicato del sindaco Angelo Giuliani

Un aiuto concreto, un contributo a fondo perduto a favore di imprese e commercianti per una reale e tempestiva ripartenza. L’amministrazione comunale, facendo seguito alla propria precedente delibera numero 67 del 4 giugno 2020, il 13 luglio con ulteriore deliberazione di giunta comunale, (numero 91 del 13 luglio) ha deciso di stanziare oltre 110mila euro per rendere concreto il programma di aiuti alle imprese già avviato e programmato nei mesi scorsi, in piena emergenza epidemiologica Covid.

In termini pratici l’importo stanziato sarà devoluto alle imprese e ai commercianti operanti sul territorio che hanno già avanzato richiesta di contributo presso gli uffici comunali competenti.

“Si tratta di un aiuto concreto, mediamente di mille euro a operatore economico – spiega il sindaco Angelo Giuliani – a disposizione per ogni richiedente che abbia subito danni dall’emergenza e che voglia destinare questo importo, piccolo ma significativo soprattutto in un momento come questo, a iniziative di ripartenza e di rilancio della propria attività”.

Un gesto di grande importanza soprattutto alla luce della scelta di programmazione finanziaria dell’amministrazione, che ha optato di destinare a tale fondo somme interamente a carico del comune. “La scelta – continua il sindaco – poteva essere quella di limitarsi ad operare semplicemente delle posticipazioni alle tasse e ai tributi come da provvedimenti governativi. Ma il nostro aiuto, oltre a essere più incisivo dal punto di vista economico, si carica anche di un significato simbolico, come gesto di vicinanza ai nostri commercianti e imprenditori, in attesa delle tanto agognate misure del governo centrale e regionale, che stentano ad arrivare e che ci ricordano – con la loro assenza – che le aziende sono ancora assoggettate ad un carico fiscale non rinviato nonostante la congiuntura attuale”.

Il contributo di mille euro, che in alcuni casi può essere aumentato o diminuito a seconda delle dimensioni delle attività, sarà erogato nei prossimi giorni.

“Stiamo cercando – conclude il sindaco – di dare una risposta quanto più immediata e diretta: sappiamo che ogni giorno può essere prezioso per la sopravvivenza delle stesse aziende, e come amministrazione non vogliamo lasciare nulla di intentato per assicurare la nostra vicinanza, anche nell’interesse dell’intera città”.

Angelo Giuliani

Sindaco di Orte

Condividi la notizia:











22 luglio, 2020