“I dati sul turismo fanno rabbrividire, il settore è al collasso”

Roma - Interviene Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio

Viterbo – “I dati sul turismo e su tutto l’indotto, riportati da Bankitalia e da Unioncamere, fanno rabbrividire: il settore è al collasso, molte imprese non hanno riaperto e quelle che hanno alzato la saracinesca sono in difficoltà gravissime. In un contesto di questo tipo, è inaccettabile il silenzio della Regione Lazio, che non ha varato una sola misura in grado di sostenere davvero il comparto: servono aiuti concreti, non comunicati e vuoti proclami”.

Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio, sottolinea che “le cifre di Bankitalia e Unioncamere certificano una crisi profonda, dovuta alla perdurante assenza di visitatori stranieri, che rischia di trasformarsi, nel giro di poche settimane, in un dramma sociale senza precedenti, se non si interverrà con forza e con tempestività”.

“Gli operatori, le aziende e i lavoratori di questo settore, motore dell’economia regionale e nazionale, sono allo stremo – conclude Marini -. Più volte abbiamo lanciato appelli alla Regione, che dovrebbe essere l’attore principale, affinché ascolti il grido di dolore delle categorie interessate e metta in campo misure straordinarie, tali da consentire una svolta positiva in tempi rapidissimi. Ad oggi, non abbiamo avuto alcuna risposta, ma un atteggiamento di questo tipo non può più essere accettato passivamente: se non interverrà subito, con provvedimenti seri, la regione sarà colpevole, ancor più del Coronavirus, del massacro del comparto turismo e di tutto il suo indotto”.

2 luglio, 2020