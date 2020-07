Roma - Il provvedimento è in commissione Bilancio alla Camera - Allargato il superbonus edilizio e arrivano 40 milioni per i comuni delle zone rosse esclusi dai fondi

Roma – Decreto Rilancio, congedi parentali estesi al 31 agosto.

Il decreto Rilancio è in commissione Bilancio alla Camera. Il provvedimento è atteso per lunedì in aula a Montecitorio, per l’inizio della discussione generale. Il governo dovrebbe porre la fiducia.

C’è il via libera all’estensione dal 31 luglio al 31 agosto del periodo per il quale i genitori di bambini fino a 12 anni che siano dipendenti di ditte private possono chiedere un congedo fino a 30 giorni (a testa) al 50% della retribuzione.

Rimanendo sul tema lavoro, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria Covid-19 le persone con disabilità, o con patologie che comunque le rendono più esposte a rischi in caso di contagio, hanno diritto a pretendere di lavorare in smartworking, in tutti i casi in cui sia compatibile con le loro mansioni lavorative.

Per quanto riguarda i centri estivi, i progetti dovranno riguardare la fascia di età da 0 a 16 anni. Sarebbe quindi estesa la fascia di età cui destinare i progetti messi in campo dai comuni da giugno a settembre, grazie a un finanziamento aggiuntivo di 150 milioni stanziati già con il testo base del decreto. Inizialmente il provvedimento prevedeva progetti destinati alla fascia di età compresa tra 3 e 14 anni.

C’è poi il via libero all’emendamento per 6 milioni in favore dei lavoratori frontalieri. La commissione Bilancio alla Camera ha infatti approvato un emendamento che riconosce un contributo da 6 milioni in favore dei lavoratori frontalieri, che svolgono la loro attività nei paesi limitrofi ai confini nazionali, “che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 23 febbraio 2020”.

Ok anche all’estensione del superbonus al 110% alle secondo case unifamiliari, come le villette a schiera, al terzo settore e alle associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli spogliatoi. La proposta di modifica estende la detrazione del 110% prevista per gli interventi antisismici e di miglioramento energetico anche alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il superbonus viene inoltre esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare. Si potrà beneficiare della detrazione su un massimo di due unità immobiliari.

In arrivo 40 milioni nel 2020 per i comuni più colpiti dall’epidemia del Coronavirus. I fondi saranno ripartiti con decreto del ministero dell’Interno e del Mef entro 30 giorni dalla conversione del provvedimento, tenendo conto sia dei comuni diventati per almeno 15 giorni zona rossa per contenere il contagio, esclusi in un primo momento dal decreto Rilancio, sia di quelli particolarmente colpiti per numero di contagi rispetto agli abitanti, accertati al 30 giugno.

3 luglio, 2020