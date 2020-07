“Della Civitavecchia-Orte non m’interessa il colore, ma che si faccia”

Politica - Il sindaco Ernesto Tedesco: "Il territorio ha urgente bisogno di questa opera e non può attendere oltre"

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Manteniamo alta l’attenzione sulla Civitavecchia-Orte e lo facciamo a maggior ragione dopo il pronunciamento della Corte di giustizia europea.

A un primo esame, ci pare che la questione tornerà a essere affrontata dai tribunali amministrativi, quel che deve essere chiaro è che, a prescindere dalle valutazioni in sede legale e tecnica su tracciati, varianti e quant’altro, il territorio ha urgente bisogno di questa opera e non può attendere oltre.

Ci sono oltre 472 milioni di euro stanziati e c’è bisogno di portare respiro ai traffici portuali di Civitavecchia. Per la nostra parte, continueremo il dialogo serrato con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, con la regione Lazio e con le altre amministrazioni coinvolte con una convinzione.

Per dirla con filosofia orientale, il tracciato della Civitavecchia-Orte è come il proverbiale gatto: verde o viola, non ci interessa di che colore sia, l’importante è che acchiappi il topo, dopo cinquant’anni che aspettiamo che accada.

Ernesto Tedesco

Sindaco di Civitavecchia

17 luglio, 2020