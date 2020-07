Stato d’emergenza fino al 31 ottobre, Conte in parlamento

Coronavirus - Opposizione contraria, Lega pronta alle barricate

Roma – Il presidente del consiglio Giuseppe Conte in parlamento per chiedere la proroga dello stato d’emergenza da Coronavirus. È questa l’intenzione dell’esecutivo. Favorevole la maggioranza, mentre le opposizioni sono contrarie.

Prima alla camera e poi in senato, lo stato emergenziale rimarrà fino al 31 ottobre, era in scadenza a fine mese. Il prolungamento, per garantire una maggiore rapidità di esecuzione in caso di necessità.

Particolarmente dura contro la decisione, la Lega, che annuncia le barricate.

28 luglio, 2020