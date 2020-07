Il digital innovation hub del Lazio sigla un accordo con il centro di competenza “Artes 4.0”

Economia - Filippo Tortoriello (Unindustria): "Un altro accordo che rafforza l'offerta di innovazione digitale del Lazio"

Roma – Cicero, il Digital Innovation Hub del Lazio, promosso da Unindustria, Federlazio e Cna Lazio ha siglato un accordo con il centro di competenza “Artes 4.0” – che nel Lazio ha un unico macronodo (sede operativa) promosso dall’università Campus bio-medico di Roma.

Artes 4.0 fornisce tecnologie dedicate alla robotica avanzata, intelligenza artificiale e tecnologie abilitanti, nonché servizi dedicati a rispondere ai bisogni delle aziende, in particolare delle Pmi, mediante attività di orientamento, formazione, progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

“Un altro accordo che rafforza l’offerta di innovazione digitale del Lazio – dichiara Filippo Tortoriello, presidente di Cicero e di Unindustria –. Grazie all’ intesa tra Cicero e Artes 4.0, tramite il macronodo coordinato dall’università Campus bio-medico di Roma, saremo in grado di supportare e accelerare i processi di innovazione e competitività delle imprese interessate dalla trasformazione digitale.

Attraverso le grandi specializzazioni e tecnologie del competence center “Artes 4.0”, potremo sensibilizzare e stimolare ulteriormente la domanda di innovazione delle imprese, oggi ancora più necessaria per uscire con maggiore efficacia da questa fase delicata per le imprese della nostra regione. Il Lazio deve dare una spinta forte nella direzione della trasformazione digitale e dell’innovazione a 360 gradi. Vantiamo la più alta concentrazione di università e centri di ricerca e siamo fra le migliori regioni anche in Europa.

Ho voluto fortemente l’accordo quadro tra Unindustria e i sette principali atenei della regione, proprio per valorizzare al massimo l’impatto della ricerca sull’economia regionale. L’accordo tra Cicero e Artes 4.0 prosegue e amplia l’impegno di Unindustria nella direzione di una maggiore attenzione alla ricerca, all’innovazione e alla trasformazione digitale per rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei nostri settori produttivi“.

“Siamo davvero molto contenti di attivare questa diretta sinergia con il Cicero digital Innovation Hub – dichiara Eugenio Guglielmelli, coordinatore del Macronodo del Lazio del centro di competenza Artes e prorettore alla ricerca dell’università Campus bio-medico di Roma -. Sono convinto che questa collaborazione potrà sostenere in modo significativo la crescita del nostro Macronodo laziale, focalizzato su una innovazione centrata sulla persona e in particolare sulla tematica salute e sicurezza 4.0.

Mai come in questo momento storico l’uso di tutte le tecnologie abilitanti per aumentare tanto la produttività e la competitività delle nostre aziende quanto il benessere lavorativo e la riduzione dei rischi di infortuni e malattie professionali ha assunto massimo rilievo e priorità, in uno scenario caratterizzato dalla urgente necessità di gestire in modo adeguato gli effetti, anche di medio-lungo termine, di una pandemia, garantendo allo stesso tempo la sostenibilità del sistema industriale e socio-economico della nostra regione.

Il nostro Macronodo Artes 4.0 vede come vice-coordinatori l’Inail – istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tra i principali attori attivi su tali tematiche, il Consel, consorzio cui aderiscono molte grandi, piccole e medie imprese basate nel Lazio protagoniste di forti investimenti sull’innovazione e l’azienda Dedalus, tra i leader nazionale sulla digitalizzazione in campo sanitario.

Al Macronodo sono inoltre direttamente associate varie altre aziende con solide competenze e esperienze altamente valorizzabili per l’erogazione di servizi di qualità alle imprese in evoluzione verso gli scenari dell’Industria 4.0. Il centro di competenza Artes 4.0 ha finanziato sui primi bandi già completati tre progetti a sostegno di imprese laziali che hanno scelto quale partner il Macronodo del Lazio. Sarà a breve pubblicato un nuovo bando nazionale per circa 2 milioni di euro di finanziamenti per le aziende, che andrà ad integrarsi con i servizi di innovazione direttamente erogabili in stretta sinergia con Cicero”.

Cicero e Artes 4.0 si impegneranno ad operare in sinergia per la realizzazione delle attività legate alle tecnologie 4.0 ed a promuovere lo sviluppo di azioni e progettualità condivise. Cicero, Dih Lazio svolgerà attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese per fornire una formazione di base sulle tecnologie 4.0, orientamento e supporto per la definizione di progetti e casi che richiedono la competenza dei competence center.

L’intesa tra Cicero e Artes 4.0 rientra all’interno delle iniziative del piano nazionale Impresa 4.0, che prevede una sinergia tra i digital innovation hub regionali, che hanno il ruolo di stimolare la domanda di innovazione delle imprese, rafforzarne il livello di conoscenza e di consapevolezza rispetto alle opportunità di Impresa 4.0 e i centri di competenza che hanno carattere nazionale e sono dotati di elevate competenze tecnologiche.

22 luglio, 2020