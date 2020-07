“Dio ti benedica per tutto quello che hai fatto, sofferto e donato”

Ratisbona - Benedetto XVI ricorda il fratello Georg in occasione del suo funerale

Ratisbona – “Voglio ricordare da una parte la sua serenità, il suo umorismo, la sua gioia per i buoni doni della creazione. Allo stesso tempo, però, era un uomo di parole dirette ed esprimeva apertamente le sue convinzioni”. Con queste parole Benedetto XVI ha ricordato il fratello Georg Ratzinger morto lo scorso primo luglio durante i funerali che si sono tenuti oggi a Ratisbona.

Come è stato reso noto da Rudolf Voderholzer, vescovo di Ratisbona, il papa emerito ha seguito il funerale in diretta streaming. La sua partecipazione fisica è stata impedita dalle restrizioni causate dall’emergenza Coronavirus.

Bendetto XVI ha inviato un messaggio in onore delle esequie del fratello, reso pubblico dalla diocesi di Ratisbona.

“A ognuno dovrei inviare una risposta personale. Purtroppo non ho il tempo e la forza per farlo e posso solo cogliere questa occasione – dice il papa emerito – per ringraziare tutti per la loro presenza in queste ore e giorni”.

“Ha vissuto in una grande cecità – ha proseguito il papa emerito ricordando il fratello – per oltre vent’anni e per questo era escluso da una buona parte della realtà. Questa grande rinuncia è sempre stata difficile per lui. Ma l’ha sempre accettata e superata”.

“Dio ti benedica caro Georg – ha concluso nel suo messaggio Ratzinger – per tutto quello che hai fatto, sofferto e tutto quello che mi hai donato”.

8 luglio, 2020