“Disabilità, il vento in faccia è uguale per tutti”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - La storia di Roberto Dalla Pellegrina e dei suoi figli Riccardo e Giorgio - Partiti da Brescia il 27 giugno, sono arrivati ieri nella città dei papi - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Il vento in faccia è uguale per tutti”. E’ il motto di Roberto Dalla Pellegrina e dei figli Riccardo e Giorgio che il 27 giugno sono partiti da Brescia e sabato prossimo arriveranno a Roma, dove incontreranno la sindaca Virginia Raggi e il Papa Francesco. Nel frattempo, ieri pomeriggio, accompagnati dalla presidente della via Francigena in Tuscia, Alessandra Croci, e scortati dalla Polizia locale, sono arrivati a Viterbo. In piazza del comune.

“L’iniziativa si chiama PedalAbile e, racconta Roberto Dalla Pellegrina, “nasce due anni fa dalla possibilità di portare Riccardo in bicicletta utilizzando un tandem”. Un viaggio per l’inclusione e l’integrazione. Proponendo mezzi e strumenti per poterla realizzare al meglio. “Il nostro – prosegue Dalla Pellegrina – è un tandem un po’ particolare che a differenza di quelli classici ha una seduta anteriore che permette di godersi tutto il vento in faccia perché la persona trasportata è protagonista e vive tutte le emozioni che si possono vivere durante una pedalata”.

Viterbo – L’iniziativa PedalAbile

Ad accogliere Roberto, Riccardo e Giorgio ci sono il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, gli assessori Marco De Carolis, Laura Allegrini e Antonella Sberna, e la consigliera comunale Chiara Frontini.

Un viaggio di 650 chilometri, 550 quelli finora percorsi. Prima della città dei papi, sono stati anche a Proceno, Acquapendente, San Lorenzo nuovo, Bolsena, Montefiascone. Arrivati a Viterbo da nord, ad aspettarli c’è la Polizia locale che li scorta a piazza del Plebiscito. Qui ci sono anche i rappresentanti dell’Avis e dell’Airi che regalano a Riccardo magliette e gagliardetti. Da domani proseguiranno per Vetralla, Capranica, Sutri e Monterosi.

Viterbo – Riccardo e Roberto Dalla Pellegrina

“L’idea di fare la via Francigena – spiega poi Dalla Pellegrina – nasce non solo perché è un percorso bellissimo, ma perché sappiamo che lungo la via si stanno facendo diverse attività a livello di disabilità. Lungo la strada abbiamo trovato parecchie sinergie. Tante associazioni che condividono il nostro progetto. L’obiettivo più importante arriverà alla fine del viaggio, quando riuniremo tutti questi incontri per creare qualcosa di bello”.

Una via, la Francigena, che sta diventando sempre più non solo un vero e proprio collegamento tra territori e idee, dove le persone si incontrano e scambiano punti di vista durante il cammino, ma anche un luogo di sperimentazione sociale, parte integrante di un mondo, fatto di associazioni e persone, dove si sta formando e sviluppando una nuova idea di welfare.

Viterbo – L’iniziativa PedalAbile

Roberto Dalla Pellegrina ha un bell’accento nordico. E il viaggio, oltre alla battaglia, bella, che sta portando avanti, è anche un viaggio tra un padre e i suoi due figli. Una famiglia che si vuole bene ed è capace di trasmettere il bene che tutti e tre si vogliono. Una cortesia, inoltre, e una gentilezza, quella di Roberto, Riccardo e Giorgio che coinvolgono immediatamente tutti quanti. Un pomeriggio lieve, col sole che illuminava la fontana in fondo al cortile dei priori dove il sindaco Arena e gli altri hanno incontrato la famiglia di Roberto.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena assieme a Riccardo e Roberto Dalla Pellegrina

Assieme a Roberto Dalla Pellegrina e ai figli Riccardo e Giorgio, c’è anche Alessandra Croci che da anni sta lavorando per promuovere e valorizzare la via Francigena attraverso progetti di inclusione sociale. Un lavoro capillare, volto anche a far conoscere storia e arte della città di Viterbo. Una città che Roberto Dalla Pellegrina ha definito “incantevole e l’impatto delle mura è spettacolare”.

Viterbo – L’iniziativa PedalAbile

“Viterbo l’abbiamo conosciuta grazie ad Alessandra Croci – ha concluso Dalla Pellegrina – che ci ha intercettato all’altezza di Massa. E ci ha subito rapito con la sua energia e la sua forza vitale. Ci ha chiesto di entrare anche nel Lazio per fare tutta una serie di incontri conoscitivi con associazioni, amministrazioni comunale e istituzioni legate al sociale. Alessandra una delle attrici principali per questi progetti legati all’inclusione sociale attraverso l’utilizzo della via Francigena”.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotogallery: L’iniziativa PedalAbile – Video: La storia di Roberto, Riccardo e Giorgio

– Da Brescia a Roma in tandem, un viaggio padre-figlio che va oltre la disabilità

Condividi la notizia:











8 luglio, 2020