Disarma i poliziotti e scappa nel bosco, arrestato in Germania il “Rambo della foresta nera”

Stoccarda - L'uomo è stato catturato dopo cinque giorni di ricerca in cui sono stati impiegati agenti con visori notturni ed elicotteri

Stoccarda – Dopo una caccia all’uomo durata cinque giorni, il “Rambo della foresta nera” è stato arrestato dalla polizia tedesca.

La storia del senzatetto Yves Rauch, 31 anni, è iniziata la scorsa domenica, quando ha disarmato con una pistola quattro poliziotti che si erano recati nella capanna dove vive a Oppenau, vicino Stoccarda, per un controllo.

Dopo aver sottratto le armi agli agenti, Yves Rauch è scappato nella foresta nera. Per questo è stato nominato Rambo, in riferimento all’omonimo film con Sylvester Stallone in cui un veterano del Vietnam scappa nel bosco per non farsi prendere dalla polizia americana.

Subito dopo la fuga di Rauch, la polizia ha immediatamente avviato una ricerca che ha impiegato centinaia di uomini con visori notturni ed elicotteri. I cittadini sono stati invitati a non avvicinarsi alla zona perché l’uomo era armato e vestito con abbigliamenti mimetici. Al momento dell’arresto, il Rambo della foresta nera aveva con sé quattro armi da fuoco.

Dopo cinque giorni la polizia tedesca ha messo fine all’avventura di Yves Rauch. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati precedenti e possesso illegale di armi da fuoco.

17 luglio, 2020