“Fa disinformazione sul Covid” e Twitter blocca il figlio di Trump

Il primogenito del presidente, Donald Junior, ha postato un video in cui alcuni medici parlano dell’uso dell’idrossiclorochina, antimalarica, ancora in corso di sperimentazione nelle cure contro Sars-Cov-2.

Così, in violazione della policy, Twitter gli ha chiesto di cancellare il post col filmato incriminato in cui, come spiega il social media, “si diffondono informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19”, come l’uso del farmaco citato nel filmato per curare il virus.

28 luglio, 2020