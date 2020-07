Diverse città off limits in Marocco, ristoranti chiusi a Hong Kong

Coronavirus - La situazione della pandemia nel mondo - In Cina il peggior dato da marzo

Condividi la notizia:











Marrakech – Coronavirus, in Cina 61 casi, è il peggior dato da marzo. 57 sono interni e quattro importanti. Ci sono poi, 44 nuovi asintomatici, mentre nello Hubei, dove la pandemia è partita, zero casi.

A Hong Kong, per ridurre i casi, da mercoledì ristoranti chiusi e obbligo di mascherina non appena usciti di casa.

In Marocco, invece, da mezzanotte molte città chiuse, in uscita e in entrata, in particolare le più grandi, da Casablanca a Tangeri, passando per Marrakech e Fez. Nuove misure perse per contenere una seconda ondata di Covid. Obbligatorio l’uso della mascherina.

A Caracas, in Venezuela, prolungate le restrizioni. Capitale e altre città sono in quarantena totale, per la della crescita del numero di casi.

Condividi la notizia:











27 luglio, 2020