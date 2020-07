Divieto di circolazione in via Sant’Antonio

Viterbo - Dall'intersezione con via del Paradosso per lavori di consolidamento alla torre, nei pressi del civico 23, il 16 e 17 luglio, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18,30

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Divieto di circolazione domani 16 e venerdì 17 luglio, dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18,30, in via Sant’Antonio, dall’intersezione con via del Paradosso.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del VII settore (n. 226 del 13/7/2020), si rende necessario per consentire la sosta di una piattaforma aerea per lavori di consolidamento alla torre, nei pressi del civico 23. Segnaletica di preavviso dovrà essere collocata all’ingresso di porta Faul – si legge nell’ordinanza -. La ditta esecutrice dei lavori dovrà segnalare puntualmente, nelle fasi di chiusura di via Sant’Antonio, l’itinerario alternativo per i veicoli, consentendo comunque, e in sicurezza, il passaggio dei pedoni.

15 luglio, 2020