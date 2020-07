Roma - L'amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair Eddi Wilson in un'intervista al Corriere della Sera sulla misura adottata nei voli in Italia

Condividi la notizia:











Roma – “Il divieto del bagaglio a mano è folle ed espone i passeggeri a un maggiore rischio di contagio”. L’amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair Eddi Wilson in un’intervista al Corriere della Sera sul divieto in Italia del bagaglio a mano sui voli.

“Rispettiamo la decisione – ha detto nell’intervista al Corriere della Sera -, ma sembra una norma pensata da persone che non sanno come funziona il trasporto aereo. Questo divieto aumenta le occasioni di assembramento. In primo luogo le persone sono costrette a fare le code ai banchi del check-in per depositare i bagagli e questo avviene in aree dell’aeroporto con spazi che non consentono di rispettare la distanza sociale”.

Eddi Wilson chiede norme uguali per tutti i Paesi europei nell’ambito dei voli passeggeri.

“Servono regole comuni in Europa – ha aggiunto -. Secondo l’Easa le persone possono tornare a volare se ci sono regole uguali in tutti i Paesi, non capisco perché l’Enac sia andata in un’altra direzione. Qualcuno mi spiega perché l’Italia è l’unico Paese del continente ad avere questa regola così restrittiva?”.

Condividi la notizia:











2 luglio, 2020