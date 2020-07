Donna uccide a coltellate la madre e poi si getta dal nono piano

Torino - Un passante l'avrebbe sentita gridare aiuto mentre precipitava

Condividi la notizia:











Torino – Uccide la madre e poi si getta dal balcone. Una donna di 33 anni si è tolta la vita buttandosi dal nono piano a Torino, dopo avere accoltellato la madre di 60.

Pare che la 33enne avesse problemi di natura psichiatrica. A quanto pare, avrebbe colpito la madre nella notte, poi cercato di chiedere aiuto. Ma i messaggi che aveva inviato sono stati letti soltanto questa mattina, quando ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivata la polizia, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare, si è lanciata dal nono piano, come riporta Repubblica e pare che un passante l’abbia sentita gridare aiuto mentre precipitava.

Condividi la notizia:











5 luglio, 2020