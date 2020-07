Due anni senza Sergio Marchionne

Torino - L'amministratore delegato di Fca morì in un ospedale di Zurigo a 66 anni

Torino – Il 25 luglio 2018 all’ospedale universitario di Zurigo morì Sergio Marchionne. Era stato ricoverato qualche giorno prima del decesso nella struttura che lo aveva in cura già da tempo.

Sergio Marchionne era da 14 anni alla guida del gruppo automobilistico che ha contribuito a trasformare da Fiat in Fca.

“L’esempio che ci ha lasciato Marchionne è vivo e forte in ognuno di noi. Gli saremo sempre grati per averci mostrato, con l’esempio, che l’unica cosa che conta davvero è non accontentarsi mai della mediocrità, essere sempre ambiziosi nel cambiare le cose in meglio, lavorando per la collettività e per il nostro futuro, mai per sè. Ci ha insegnato ad avere il coraggio di cambiare”, ha detto lo scorso anno John Elkann, presidente di Fca.

“Era il più intelligente. Comprendeva e risolveva un problema in un secondo quando noi ci mettiamo un quarto d’ora o anche di più. O stavi al suo passo, o ti indicava la porta. Niente di personale”, lo ha ricordato in un’intervista pubblicata sul Corriere della sera Gianni Coda, l’ex braccio destro di Marchionne.

25 luglio, 2020