Due nuovi concerti per “Una striscia di terra feconda”

Caprarola – Secondo appuntamento, nella sua versione “Oltreroma” per “Una striscia di terra feconda”.

Il festival franco-italiano di musiche improvvisate è giunto alla 23esima edizione con la direzione artistica Paolo Damiani e Armand Meignan.

Venerdì 31 luglio, a Caprarola nello scenario di palazzo Farnese, andrà in scena il concerto, produzione originale, del trio di Luca Aquino. Sabato primo agosto “Dear John (omaggio a Coltrane)” con Francesco Bearzatti, sassofoni, Roberto Gatto, batteria e Benjamin Moussay tastiere, fender rhodes.

Venerdi 31 luglio il trio di Luca Aquino composto da Luca Aquino, tromba, Dario Miranda contrabbasso e Fabio Giachino, pianoforte. Dopo essere stato costretto a lasciare palco e tromba per una paralisi facciale, Luca Aquino, grazie ad una impressionante ripresa torna con un nuovo progetto. Prodotto dall’etichetta Act music, il nuovo lavoro del trombettista beneventano porta il titolo “Italian song book”. Un tributo alla magia della canzone italiana a cui Aquino dedica il suo ritorno in scena. Quello proposto è un viaggio che Aquino percorre in compagnia della sua tromba, in cui la canzone italiana diventa veicolo di emozioni. Ad affiancarlo ci saranno il pianista Fabio Giachino, il contrabbasso di Dario Miranda e la batteria del parigino Fabrice Moreau, col quale Luca ha suonato in Francia in varie occasioni, durante la sua lunga collaborazione con Manu Katché.

Sabato primo agosto è la volta di “Dear John (omaggio a Coltrane)” con Francesco Bearzatti, sassofoni, Roberto Gatto, batteria e Benjamin Moussay tastiere, fender rhodes. Francesco Bearzatti offre sempre creazioni sorprendenti: Monk in salsa rock, una suite dedicata alla fotografa Tina Modotti e una per Malcolm X. Per questo incontro franco-italiano senza precedenti con il grande Roberto Gatto e con il tastierista preferito di Louis Sclavis, ha scelto di rendere omaggio a John Coltrane! Un tributo personale e originale che promette nuove sorprendenti visioni dell’universo Coltrane.

Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 20 luglio al numero fisso di palazzo Farnese (0761646052) dalle 9 alle 19. All’interno del palazzo obbligo di distanziamento e mascherina, sanificazione mani all’ingresso. La mascherina può essere tolta una volta seduti. E’ possibile visitare palazzo Farnese (escluso giardini) prima del concerto entro le 20,45.

30 luglio, 2020