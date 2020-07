“In due-tre giorni una nave per l’isolamento dei migranti contagiati”

Roma - Avviata una procedura del ministero degli Interni per trovare un'imbarcazione idonea

Roma – Per garantire l’isolamento dei migranti contagiati che sbarcheranno in Italia, si cercherà una nave apposita da destinare alla quarantena.

È stata avviata oggi una procedura, coordinata da Michele Di Bari, capo dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione del Ministero dell’interno con cui si intende trovare in “due-tre giorni” una struttura navale adeguata.

Nel caso in cui non si trovasse nessuna nave idonea, il ministero degli Interni opterà per l’utilizzo di una struttura a terra.

La nuova nave andrebbe ad aiutare nell’attività la Moby Zazà, già in attività con questa funzione.

13 luglio, 2020