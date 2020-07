Ecm: i corsi Fad sempre più gettonati tra i professionisti della sanità

Viterbo - Per ottenere i crediti formativi

Viterbo – sponsorizzato – Un professionista, a prescindere dal suo settore di competenza, deve periodicamente aggiornare le proprie competenze. In particolare, ciò è obbligatorio soprattutto per alcuni settori, come quello sanitario, che richiede ai praticanti di acquisire, nel corso di un triennio, 150 crediti formativi, necessari per poter continuare ad esercitare la professione al meglio.

Si parla, in questo caso particolare, di ECM, vale a dire Educazione Continua in Medicina, un sistema che, a partire dal 2002, prevede che, sia i professionisti che le organizzazioni sanitarie amplino costantemente le proprie conoscenze nella disciplina di riferimento, al fine di svolgere la propria attività sempre con la massima preparazione.

Attualmente, una delle modalità più apprezzate per l’ottenimento dei crediti formativi, è rappresentata dai corsi FAD, ovvero quelli svolti tramite la formazione a distanza, attraverso la quale è possibile aggiornarsi in qualsiasi momento, mediante l’impiego di un dispositivo elettronico.

Come è facile intuire, la fad ecm fa riferimento a tutti quei corsi che permettono il conseguimento di crediti formativi necessari per i professionisti sanitari mediante la didattica online in e-learning oppure attraverso lo studio di ebook.

Corsi FAD: come scegliere la piattaforma di formazione più adatta

La formazione a distanza, dunque, è una metodologia che consente, a chi ne usufruisce, di gestire al meglio il proprio tempo. Tutti i corsi possono essere seguiti direttamente sulle piattaforme digitali, mediante l’integrazione di ebook, che è possibile scegliere in base ai crediti che si intendono ottenere e a seconda dell’argomento trattato.

Un’autorità italiana della fornitura di servizi FAD ECM è ebookecm.it: una realtà che, grazie alla collaborazione con Agenas, garantisce un ampio numero di ebook riconosciuti per il conseguimento del proprio aggiornamento professionale.

Per quello che riguarda il diverso numero di crediti garantito dalle diverse soluzioni digitali, le indicazioni Agenas spiegano come ad ogni ora di studio debba corrispondere 1 credito ECM. Nel caso in cui si abbia invece a che fare con un corso affiancato da tutoraggio i crediti per ora di studio diventano 1,5.

Una volta concluso il corso, sarà sufficiente registrarsi sul portale e compilare il relativo test di apprendimento: una prova da svolgere per dimostrare di avere effettivamente compreso quanto studiato. Superato il test, si riceverà un attestato ECM tramite mail e sarà dunque possibile acquisire i crediti maturati.

Corsi su misura a prezzi competitivi

Secondo quanto stabilito dalla Commissione Nazionale ECM, nell’arco del triennio è possibile ottenere anche tramite FAD tutti i 150 crediti necessari per il proprio aggiornamento periodico. In alternativa, è possibile affiancare la formazione a distanza con corsi per cui è necessaria la frequentazione in presenza, come per esempio convegni e congressi.

In ogni caso, uno dei vantaggi garantiti dai corsi FAD è legato anche alla convenienza. Su ebookecm.it, per esempio, è possibile risparmiare sui titoli proposti attraverso l’utilizzo della carta ECM: una soluzione che consente di acquistare in anticipo materiale valido a garantire un numero prestabilito di crediti e che, tra l’altro, assicura l’utente in caso di scadenza di un corso o un volume.

I corsi disponibili su ebookecm.it sono numerosi: ognuno è catalogato sia in base al numero di crediti fornito, che in base alla professionalità specifica a cui è maggiormente consigliato.

Scegliere la FAD ECM è un modo pratico per poter studiare quando si ha del tempo libero, consente al professionista di scegliere autonomamente quanti corsi seguire durante i vari anni del triennio e quanto tempo dedicare di volta in volta alla propria formazione.

Informazione pubblicitaria

19 luglio, 2020