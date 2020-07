Elena Maria Boschi sullo yacht a Ischia, il “mistero” della foto rimossa a tempi record

Cronaca - Pioggia di critiche per la capogruppo di Italia Viva - La denuncia del web: nello scatto nessun distanziamento sociale

Condividi la notizia:











Ischia – Sorridenti, in costume e a bordo di uno yacht nelle limpide acque dell’isola di Ischia. Tutto immortalato in uno scatto pubblicato e rimosso dai social a tempo di record. Ma come si sa, il web non perdona – né dimentica – e così le polemiche non hanno tardato ad arrivare.

Al centro della foto e delle critiche, Maria Elena Boschi, la capogruppo di Italia Viva, con un costume rosso fuoco, occhiali da sole e capelli sciolti al vento. Intorno a lei, altre otto persone, tra cui Gennaro Migliore e Luciano Nobili.

E un dettaglio che non è sfuggito al popolo del web: per l’allegra combriccola nessun rispetto per le norme anti Covid.

L’immagine è stata pubblicata sul profilo Instagram del giornalista Lorenzo Crea, giornalista professionista, direttore di Retenews24 e di Gt Channel. “Che bella cosa l’amicizia”, recitava la didascalia della foto.

Purtroppo, neanche il tempo di condividere lo scatto, che tutto è stato cancellato dal profilo del giornalista. Ma non dal web, dove l’immagine ha continuato a circolare ed è stata sommersa dalle critiche.

Come sottolineano molti utenti su Twitter, nella foto si nota come sullo yacht nessuno starebbe indossando mascherine e rispettando l’obbligo del distanziamento sociale.

Condividi la notizia:











23 luglio, 2020