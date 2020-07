Emergenza Coronavirus, dal governo oltre 17 milioni per il Viterbese e oltre 2 a Civitavecchia

Il giornale di mezzanotte - Politica - I fondi comune per comune - Barelli: "Mentre palazzo dei Priori non riesce a spendere l'avanzo di bilancio, Conte fa arrivare oltre 3 milioni"

Condividi la notizia:











Viterbo – “Mentre il comune non è capace di spendere 6,7 milioni di avanzo di bilancio, dal governo arrivano oltre 3 milioni per l’emergenza virus”. Il consigliere comunale Giacomo Barelli (Forza civica) a seguito dello stanziamento del governo Conte legato all’emergenza Coronavirus per l’esercizio delle funzioni fondamentali di tutti gli anti locali Italia.

Il governo ha stanziato oltre 14,5 milioni di euro per i comuni della Tuscia e oltre 2,6 per la provincia. Globalmente nella Tuscia arriveranno oltre 17 milioni di euro. 3 andranno al comune di Viterbo.

Conte per l’intera nazione ha stanziato 3,5 miliardi di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali in periodo di emergenza coronavirus.

“Mentre in comune si litiga e non si è capaci nemmeno di spendere per la città e i viterbesi 6 milioni di euro – afferma Barelli -, il governo Conte mantiene le promesse d arrivano in città per far fronte alle emergenze dovute al Covid oltre 3 milioni di euro a dimostrazione che il problema per Viterbo non sono le risorse ma l’incapacità di chi amministra la città. Bene governo e presidente Conte male anzi malissimo la giunta Arena la cui incapacità e immobilità è sotto gli occhi di tutti e a pagarne il conto sono i cittadini”.

Questa la ripartizione dei fondi per ogni comune della Tuscia e del comune di Civitavecchia

Acquapendente 462.848

Arlena di Castro 23.733

Bagnoregio 670.176

Barbarano Romano 42.631

Bassano in Teverina 59.575

Bassano Romano 205.394

Blera 70.019

Bolsena 194.818

Bomarzo 36.657

Calcata 46.573

Canepina 87.300

Canino 157.693

Capodimonte 111.700

Capranica 233.055

Caprarola 263.424

Carbognano 72.918

Castel Sant’Elia 73.731

Castiglione in Teverina 51.414

Celleno 33.830

Cellere 45.649

Civita Castellana 701.116

Civitella d’Agliano 46.600

Corchiano 77.997

Fabrica di Roma 230.465

Faleria 63.703

Farnese 66.073

Gallese 99.790

Gradoli 51.922

Graffignano 53.388

Grotte di Castro 160.733

Ischia di Castro 143.191

Latera 41.538

Lubriano 41.518

Marta 118.885

Montalto di Castro 729.126

Monte Romano 74.277

Montefiascone 430.802

Monterosi 123.447

Nepi 324.909

Onano 37.749

Oriolo Romano 114.332

Orte 943.398

Piansano 38.232

Proceno 25.586

Ronciglione 359.805

San Lorenzo Nuovo 184.492

Soriano nel Cimino 289.896

Sutri 212.016

Tarquinia 1.026.107

Tessennano 6.207

Tuscania 284.335

Valentano 90.034

Vallerano 75.119

Vasanello 144.543

Vejano 81.413

Vetralla 554.688

Vignanello 157.434

Villa San Giovanni in Tuscia 37.207

Viterbo 3.020.795

Vitorchiano 262.351

Provincia di Viterbo 2.622.610

Comunità montana dei Cimini 2.350

Civitavecchia 2.320.833

Condividi la notizia:











25 luglio, 2020