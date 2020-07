Emergenza migranti a Lampedusa, il sindaco: “Situazione ingestibile”

Cronaca - Totò Martello avverte il governo: "Se non proclamate lo stato d'emergenza per l'isola, lo faccio io"

Lampedusa – Dopo l’ultima serie di sbarchi di migranti delle ultime ore, la situazione a Lampedusa “è ingestibile”. A parlare è il sindaco Totò Martello, che avverte: “Se il governo non proclamerà lo stato di emergenza per Lampedusa, lo farò io”.

“L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti – denuncia Martello – e la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco, sull’amministrazione comunale e sui lampedusani”. In questo momento sull’isola ci sono oltre mille migranti, dieci volte la capienza massima prevista dall’hotspot.

“Oggi non ci saranno trasferimenti in traghetto verso Porto Empedocle e intanto i barchini provenienti dalla Tunisia stanno continuando ad approdare sull’isola” continua il sindaco lampedusano.

Sulla banchina al momento ci sono una cinquantina di migranti ancora in attesa che venga deciso dove saranno smistati.

25 luglio, 2020