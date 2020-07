Emissione di fumi in porto, denunciata una nave e sanzionata un’altra da crociera

Civitavecchia - Operazioni della Guardia costiera

Civitavecchia – Emissione di fumi in porto, denunciata una nave di linea e sanzionata una nave da crociera.

Ieri mattina la capitaneria di porto di Civitavecchia, durante la quotidiana attività di monitoraggio delle navi che scalano il porto, “ha rilevato – fa sapere in una nota – una prolungata e persistente quantità di fumi di scarico emessi da una nave di linea in fase di disormeggio e, in modo continuato ed eccessivo, proseguita anche ben oltre l’imboccatura portuale”.

La Guardia costiera è così intervenuta. “Si è proceduto – continua la nota – a contestare al comandante della nave la violazione delle norme del codice penale che puniscono le emissioni moleste di gas, vapori o fumo nell’aria, deferendolo alla procura di Civitavecchia”.

Nella stessa mattinata è stata sanzionata anche un’unità da crociera che, “omettendo la necessaria e preventiva informazione all’autorità marittima – spiega la capitaneria -, ha condotto operazioni di manutenzione ai generatori di bordo, anch’essi causa di emissioni eccessive”.

23 luglio, 2020