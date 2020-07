Encomio di Sergio Mattarella al gruppo archeologico Città di Tuscania

Cultura - Il presidente della Repubblica ha scritto una lettera all'associazione per ringraziarla del lavoro svolto

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Il gruppo archeologico Città di Tuscania ha ricevuto negli scorsi giorni una lettera molto speciale, con un mittente altrettanto speciale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nella lettera il presidente ha ringraziato l’associazione per il lavoro svolto finora e per gli aiuti offerti nel corso dell’emergenza Coronavirus, augurando ai soci i migliori auguri per i progetti e le iniziative future.

“Un’emozione incredibile – commenta il direttore Alessandro Tizi – che non potrà mai essere dimenticata da nessuno di noi. Con questa lettera il presidente Mattarella ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza e quella delle istituzioni all’associazione, ma crediamo che tutto ciò vada esteso a tutte quelle realtà che stanno facendo qualcosa di unico non solo a Tuscania in un momento difficilissimo per tutti. Il presidente della Repubblica, con un gesto semplice e autentico, ha fatto un regalo eccezionale a tutti noi, veramente inaspettato.

“Un encomio è quanto di più bello ed entusiasmante ci potesse accadere – continua il direttore -. Utilizzeremo la forza che ci viene da questo messaggio per continuare nel nostro lavoro di volontariato e di supporto alle istituzioni nella salvaguardia, nella protezione e nella valorizzazione del patrimonio culturale del nostro splendido territorio”.

“Ancora non ci crediamo – conclude Tizi – ma tutto questo è realtà e vogliamo ringraziare il presidente Mattarella per questo gesto eccezionale che ci riempie di orgoglio”.

Gruppo archeologico Città di Tuscania

14 luglio, 2020