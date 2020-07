Cronaca - Il corpo del compositore è stato tumulato questa mattina intorno alle 10 dopo la celebrazione dei funerali ieri sera in forma privata

Condividi la notizia:











Roma – Ennio Morricone sepolto al cimitero Laurentino di Roma.

Il corpo del compositore Ennio Morricone è stato tumulato questa mattina intorno alle 10 al cimitero Laurentino di Roma.

Ieri sera alle 19 sono stati celebrati i funerali in forma privata, come da sue volontà, nella cappella dell’ospedale dove era ricoverato in seguito ad una caduta.

Alla sepoltura erano presenti la moglie Maria, i figli e i nipoti.

Ennio Morricone è stato compositore, musicista, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano, avrebbe compiuto 92 anni a novembre.

Condividi la notizia:











7 luglio, 2020