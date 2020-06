“Erba alta, buche e cunette stracolme in strada Signorelli”

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Eduardo Esposito

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A differenza di quanti lamentano carenze da parte del personale addetto alla manutenzione delle strade del comune e delle frazioni di Viterbo, noi, residenti in Strada Signorelli, non possiamo che ringraziare.

Infatti è quasi impossibile trovare delle buche, o degli ammanchi di asfalto che delimitano le cunette, il fronte strada (le siepi) sono perfettamente curate e le cunette, stracolme di tutto, perfettamente adatte a convogliare in maniera corretta le acque piovane.

Non si fa in tempo a segnalare un disguido, che tutto viene già sistemato.

La cosa più interessante è lo sfalcio delle erbe: quando dal Comune riescono a mandare qualcuno, cercano il meglio che ci sia sul mercato, infatti questi operatori sono talmente bravi che riescono l’erba un metro sì e l’altro no. Dopo lo sfalcio è come assistere a uno spettacolo simile al passaggio di una tromba d’aria!

Ma anche per quanto riguarda le buche sono talmente bravi che ne chiudono una sì e l’altra no, in modo da avere sempre del lavoro da fare!

Tuttavia la cosa più bella sono le cunette e le bocchette per la raccolta delle acque piovane: regolarmente stracolme di ogni bene le prime e sistematicamente otturate le seconde!

La segnaletica, quando c’è, o è invisibile per le erbacce o è completamente martoriata da cittadini con un grande senso civico!

Se pensate che abbiamo esagerato, basta che chi ne ha voglia (soprattutto tra gli addetti ai lavori) faccia un sopralluogo, scegliendo a piacere tra le strade del Comune e delle frazioni.

Ringraziamo di cuore quanti sono preposti alla soluzione dei problemi che ci siamo permessi di evidenziare per l’impegno che mettono nel far sì che le cosa vadano sempre peggio.

Eduardo Esposito

1 luglio, 2020