Roma – Esplosione intorno alle 13 nel locale caldaie in un hotel in via Reggio Calabria a Roma.

Tre i feriti che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto con alcune squadre.

È successo in zona piazza Bologna.

3 luglio, 2020