Estate alla Rocca, Caterina Battilocchio presenta il libro “Oltre Luna”

L'evento è in programma alle 21,30

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Serie di appuntamenti infrasettimanali con il cartellone culturale di luglio, voluto dal sindaco Ernesto Tedesco e dall’assessore Simona Galizia. Domani, martedì, appuntamento letterario di Estate alla Rocca con la presentazione del libro “Oltre Luna” di Caterina Battilocchio. Evento al via alle 21,30.

Mercoledì 22 luglio primo appuntamento di spessore per Fuori il Traiano, rassegna di incontri culturali a cura di Gino Saladini: “Il valore delle parole” sarà il talk show che dalle 21,30 vedrà protagonista il noto giornalista Pietrangelo Buttafuoco a corso Centocelle.

Il giorno dopo, giovedì 23 luglio sempre alle 21,30, secondo appuntamento con Fuori il Traiano: ospite del format di corso Centocelle sarà il giornalista e scrittore Massimo Lugli, che nell’occasione sarà intervistato dal vicesindaco Massimiliano Grasso, in qualità di giornalista su un grande della letteratura italiana: il titolo del talk show è “Ricordando Pasolini”.

Ancora, giovedì 23 luglio appuntamento anche con la rassegna Estater a Campo dell’Oro: in programma dalle 18 letture per bambini e spettacolo di magia. Infine giovedì sera dalle 21,30 c’è anche Centro storico in festa, con musica dal vivo in piazza Leandra, piazza Saffi e via Montegrappa.

Comune di Civitavecchia

20 luglio, 2020