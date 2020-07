“Estate, iniziative ovunque tranne che a Viterbo…”

Il giornale di mezzanotte - Comune - Alvaro Ricci (Pd) critico sulla gestione delle manifestazioni - A luglio inoltrato ancora non se ne sa nulla

Viterbo – (g.f.) – “Estate viterbese, un deserto”. Desolato, Alvaro Ricci (Pd), nel commentare il (non) cartellone di (non) iniziative in città.

C’è stato il Coronavirus, ma altrove nel frattempo si sono organizzati, predisponendo quello che era possibile mettere in piedi. A Viterbo ancora si parla di bandi, programmi. Come se l’estate non fosse già iniziata. O forse immaginando che quest’anno si sposterà tutto in autunno.

“L’assessore De Carolis sta producendo il nulla – dice Ricci – in consiglio comunale ho provato a chiedere a che punto fossimo, ma ho sentito parlare di bando per le iniziative, poi il bando no perché non ci sono i soldi in bilancio.

Se togliamo la festa di Capodanno in piazza da centomila euro e avere abbellito a Natale piazza del Comune, non hanno fatto altro”.

Nemmeno curare quello che c’era, con Caffeina che dopo 13 anni è emigrata al castello di Santa Severa. Comunque la si pensi sul festival, sempre meglio che ci sia, piuttosto che il nulla.

Magari alla fine qualcosa arriverà. Quando, non si sa. “Ormai la storia è finita, siamo a luglio inoltrato – prosegue Ricci – e non pensassero di mettere in piedi iniziative da remoto, online, quando si poteva fare ben altro.

Ovunque c’è qualcosa. Quanto organizzato a Santa Severa si poteva fare pure a Viterbo. Le regole anticovid sono le stesse.

Piazza San Lorenzo sarebbe stato il palcoscenico ideale e non mettano la scusa dei soldi perché quelli ci sono, anche se lavorano in dodicesimi”. Perché il bilancio non è ancora stato approvato. Alla fine si limiteranno a qualche iniziativa”. E l’estate sarà bella che finita. Del resto, non manca molto.

9 luglio, 2020