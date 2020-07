Roma - Il premier Conte alla camera in vista del consiglio europeo del 17 e 18 luglio

Roma – “In Europa o vinciamo tutti o perdiamo tutti”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte parla alla camera in vista del consiglio europeo del 17 e 18 luglio.

“Il consiglio – spiega Conte – deve mostrarsi all’altezza di una visione coraggiosa, non può mancare un obiettivo di portata epocale.

Solo uniti riusciremo a rendere l’Ue di nuovo forte”.

Sul ruolo del nostro paese in questo passaggio complesso: “Mai come oggi possiamo affermare che l’Italia ha contribuito in maniera decisiva a orientare le risposte che l’Europa offre”. Sono in gioco i pilastri fondanti dell’unione, secondo il premier. Messi a dura prova dalla crisi del Coronavirus. “Se non vogliamo essere travolti dobbiamo essere coraggiosi”.

Conte ha ribadito come il piano Next generation vada approvato entro luglio, senza compromessi al ribasso.

15 luglio, 2020