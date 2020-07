Eutanasia, Welby e Cappato assolti dall’accusa di aiuto al suicidio

Massa - Per i giudici: "Il fatto non sussiste"

Massa – Avevano aiutato Davide Trentini, malato di Sla, ad andare in Svizzera nel 2017 e porre fine alla propria vita con il suicidio assistito. E per questo erano stati accusati di aiuto al suicidio.

Però oggi Mina Welby e Marco Cappato sono stati assolti dalla corte di Assise di Massa perché “il fatto non sussiste”. Il pm aveva chiesto per loro 3 anni e 4 mesi affermando: “Chiedo la condanna ma con tutte le attenuanti generiche e ai minimi di legge. Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo ai loro nobili intenti. È stato compiuto un atto nell’interesse di Davide Trentini”.

Nel 2017 Davide Trentini, malato di Sla, ha deciso di andare in una clinica in Svizzera, dove il suicidio assistito è legale, ed è morto il 13 aprile di quell’anno. Welby e Cappato lo avevano aiutato economicamente ad affrontare le spese e a completare tutta la documentazione necessaria. Mina Welby aveva poi accompagnato fisicamente Trentini in Svizzera, in quel suo ultimo viaggio dal quale non avrebbe più fatto ritorno. Il giorno dopo la morte di Davide Trentini, Welby e Cappato si sono recati dai carabinieri di Massa per autodenunciarsi.

Marco Cappato ha commentato l’assoluzione con un post su Twitter. “La sentenza di oggi – ha scritto – fa compiere un altro passo in avanti verso un più ampio riconoscimento del diritto ad essere aiutati a morire. L’azione di disobbedienza civile proseguirà finché il parlamento non deciderà sulla proposta di legge che attende da sette anni”.

27 luglio, 2020