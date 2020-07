“Eventi estivi a Bolsena, programma ridotto ma di qualità”

Cultura - Il comune presenta il cartellone degli appuntamenti con spettacoli e concerti - L'8 agosto la festa del lago

Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – “Bolsena era abituata ad eventi estivi di altra intensità, ma con senso di rispetto e nella totale garanzia della sicurezza pubblica, abbiamo deciso di non rinunciare ad alcuni appuntamenti di carattere culturale da offrire ai nostri cittadini ed ai visitatori”. Commenta così Jacopo Stella, consigliere delegato agli eventi del comune di Bolsena, il programma estivo organizzato dal comune di Bolsena in collaborazione con alcune associazioni tra cui la pro loco, e in partnership con la regione Lazio.

“Abbiamo lavorato duramente e ponderato le proposte più adatte – prosegue Stella -. Lo abbiamo fatto in tempi record, nonostante le difficoltà oggettive di questo delicato momento storico. Siamo comunque orgogliosi di aver dato un’offerta culturale e ludica alla nostra città”.

L’assessore alla Cultura del comune di Bolsena, Raffaella Bruti, spiega: “Siamo riusciti ad elaborare un programma con varie e diversificate proposte. Abbiamo fatto attenzione, come al solito, a dislocare gli eventi nei luoghi chiave del centro storico e del lungolago. Avremmo voluto fare molto di più, ma le esigenze, oggi, sono altre, e le regole ci hanno impedito di mettere in campo il nostro programma che a gennaio 2020 era già pronto”.

Evento di punta il 15 agosto, con la serata di Stefano Masciarelli in “Stavamo meglio quando stavamo peggio”. Ma anche altre iniziative, come “Bolsenarte”, la prima edizione della rassegna di musica classica con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi. La novità di quest’anno riguarda il teatro all’aperto, con due spettacoli curati dal maestro Filippo Bubbico, direttore del teatro San Francesco di Bolsena.

Spazio anche a una tappa del “Festival barocco Alessandro Stradella” e a una serata dedicata all’ascolto dei classici che hanno fatto la storia della musica italiana.

L’8 agosto si terrà la festa del lago, con un’intera giornata dedicata agli idrovolanti: mostre, esposizioni e diverse pattuglie acrobatiche sui cieli di Bolsena.

28 luglio, 2020