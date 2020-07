Explorers, Rai Gulp gira a Civitavecchia

Cultura - Protagonisti i Mini Raptor, formazione della Asd Dance Studio di Anna Maria Baroncini

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Una vetrina d’eccezione per i luoghi simbolo della città. È quella di #Explorers di Rai Gulp, che in questi giorni sta girando alcune scene a Civitavecchia, che saranno trasmesse in un più ampio servizio durante una delle prossime puntate del programma per ragazzi.

Protagonisti i Mini Raptor, formazione della Asd Dance Studio di Anna Maria Baroncini (insegnanti e coreografi Patrizio e Rachele Ratto). Il gruppo di ballo, con la troupe al seguito, si sta esibendo davanti alle telecamere con gli sfondi delle location significative del nostro territorio tra cui il Pirgo, la Marina, il Forte, le Terme di Traiano.

Ma ecco i nomi dei ragazzi impegnati in questi giorni nelle riprese: Giuseppe Aronica, Martina Censasorte, Asia Curella, Alice De Amicis, Cristiano Di Raimo, Erica Fusco, Mattia Luciano, Bendetta Maisano, Leonardo Manuelli, Federica Karol Meli, Carlotta Mucelli, Emma Marisa Olivieri, Jia Bin Quartili, Eleonora Rossi, Flavio Travaglione, Giordano Vanacore.

Il sindaco Ernesto Tedesco e l’assessore a Scuola e cultura Simona Galizia hanno voluto salutarli di persona: “Li abbiamo visti all’opera e si tratta di un’altra eccellenza del nostro territorio. Li abbracciamo tutti, assieme ai loro insegnanti e coreografi, e ci teniamo a ringraziare Nadia Chiovoloni e Stefano Acunzo della produzione Rai per la professionalità dimostrata”, spiega il sindaco.

Aggiunge l’Assessore Galizia. “Doveroso anche citare la Soprintendenza che ha concesso alle telecamere Rai e ai nostri ragazzi un palcoscenico d’eccezione come le Terme, la Capitaneria di Porto e la Pro Loco, oltre alla location manager Giulia Mazzoldi e al comandante di Polizia Locale Ivano Berti che si sono spesi per far funzionare a dovere la macchina organizzativa. Ho chiesto a Rai di utilizzare più spesso le nostre location, che ben si prestano a produzioni di questo tipo durante tutto il corso dell’anno”.

Comune di Civitavecchia

2 luglio, 2020