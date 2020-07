Fabio Bovari nuovo mister del Volley club Orte

Il giornale di mezzanotte - Sport - Pallavolo - Serie B - Il giovane tecnico approda nella Tuscia dopo due anni in A2 e A3 a Pordenone - L'annuncio del presidente Madonna: "Arriva un ragazzo preparato e motivato"

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – Il Volley club Orte cambia timoniere. Dopo anni di gestione di Gian Paolo Di Marco, costretto a rinunciare per sopraggiunti impegni personali, arriva Fabio Bovari. A dare l’annuncio è il presidente Aldo Madonna, che, in attesa di chiudere il mercato dei giocatori, presenta il nuovo staff tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di serie B.

Bovari è un tecnico molto giovane, ma ha già due anni di esperienza come vice-allenatore al Prata Pordenone, in serie A2 e A3. Per lui è un ritorno a Orte, dove era già stato qualche stagione fa come giocatore.

“Con Bovari arriva un allenatore molto preparato e pieno d’entusiasmo – dice Madonna -. Al suo fianco ci saranno Luca Crocoli come vice e Francesco Trappetti come preparatore atletico. Anche sullo staff tecnico, quindi, proseguiamo con la linea di dare spazio a figure del nostro territorio, visto che Bovari e Trappetti sono di Narni e Crocoli è di Orte”.

Madonna vuole anche rivolgere un saluto a coach Di Marco, lo storico condottiero di tante stagioni. “Una persona splendida – dice il presidente – che si è sempre messa a disposizione per la nostra società. Purtroppo quest’anno sono sopraggiunti nuovi impegni che gli impediscono di seguire con continuità la squadra, ma da noi troverà sempre le porte aperte per dare un contributo per quello che potrà”.

Per quanto riguarda il roster dei giocatori, l’Orte è ancora al lavoro per chiudere alcune trattative. Madonna è in attesa di conferme “che dovrebbero arrivare nel giro di pochi giorni. Alcuni ci lasceranno, altri arriveranno, ma in ogni caso la nostra sarà ancora una squadra fortemente legata al territorio” spiega.

“Altre importanti novità arrivano dal palazzetto – aggiunge il presidente -. Finalmente al Palatevere abbiamo il riscaldamento, che mancava da anni, e spero che a breve partano anche i lavori di ristrutturazione di tutti gli impianti sportivi, per consentire a tutte le realtà che fanno attività sportive di lavorare in maniera più agevole e nel rispetto delle nuove normative anti-Covid”.

Condividi la notizia:











3 luglio, 2020