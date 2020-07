Falco pellegrino trovato a terra, accudito per un mese e liberato

Castel Sant’Elia – (s.s.) – Il falco pellegrino trovato a terra è tornato in salute. L’esemplare, una femmina in condizioni di estrema magrezza, è stato rinvenuto nel centro abitato di Castel Sant’Elia. Accudito per un mese, dopo un periodo di alimentazione abbondante è tornato al suo peso ottimale di volo. Il 20 luglio è stato liberato nella forra che circonda Castel Sant’Elia. All’evento erano presenti i volontari che hanno raccolto l’animale e i carabinieri forestali del comando di Civita Castellana. “Ci preme ringraziare tutti – raccontano dalla riserva naturale lago di Vico –. Il personale del Cras, i volontari e i carabinieri forestali che spesso si fanno carico degli animali in difficoltà trovati dai cittadini per consegnarli al Cras della riserva, la cui collaborazione e sinergia ha consentito questo piccolo ma grande successo”.