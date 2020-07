Politica - Si affianca a Maria Cristina Rosa - Il suo commento: "Subito al lavoro per allargare la squadra del partito nella Tuscia"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il coordinatore nazionale Ettore Rosato ha nominato in data odierna Felice Casini nuovo coordinatore provinciale di Italia viva che si affianca a Maria Cristina Rosa.

Casini, già consigliere del sottosegretario di stato alla Difesa, ha esperienze negli enti locali, ricoprendo i ruoli di consigliere provinciale e assessore e vice sindaco del comune di Sutri.

“Ringrazio Rosato – dichiara Casini- per la fiducia riposta nella mia persona. Insieme alla coordinatrice Maria Cristina Rosa, mi metterò subito al lavoro per allargare la squadra di Italia viva in provincia di Viterbo, partendo dai tre comuni che andranno al voto a settembre”.

“Italia viva – proseguono Rosa e Casini – può rappresentare la casa di tanti moderati che non si riconoscono in Forza Italia o nel Pd”.

Coordinamento nazionale Italia viva

15 luglio, 2020