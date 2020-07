Fermo amministrativo per la Ocean Viking

Porto Empedocle - Ispezione della guardia costiera a bordo della nave della ong Sos Mediterranee

Porto Empedocle – Ispettori della guardia costiera, specializzati in sicurezza della navigazione, hanno sottoposto la nave “Ocean Viking””, di bandiera norvegese e operante per conto dell’organizzazione non governativa Sos Mediterranee, a ispezione, per verificare l’ottemperanza alle norme in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell’ambiente e tutela del personale navigante.

“L’unità, ormeggiata nel porto di Porto Empedocle – fanno sapere dalla guardia costiera- è attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena successivo al trasferimento su nave Moby Zazà dei migranti presenti a bordo.

L’ispezione ha evidenziato diverse irregolarità di natura tecnica e operativa tali da compromettere non solo la sicurezza dell’unità e dell’equipaggio ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo, nel corso del servizio di assistenza ai migranti svolto dalla nave, così come alcune violazioni alle normative a tutela dell’ambiente marino.

La nave è stata sottoposta a “fermo amministrativo” che permarrà fino alla rettifica delle irregolarità rilevate in sede ispettiva e, per alcune di esse, sarà necessario l’intervento dello stato di bandiera che detiene la responsabilità della conformità della nave rispetto alle Convenzioni internazionali e alla legislazione nazionale applicabile.

Tale attività ispettiva, prevista dalle Convenzioni Internazionali e Direttive unionali, viene svolta nell’ambito dei consueti controlli di sicurezza, tutela degli equipaggi e protezione dell’ambiente marino demandati alla Guardia Costiera Italiana sulle unità navali di bandiera straniera che arrivano nei porti nazionali”.

23 luglio, 2020