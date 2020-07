Festa nazionale francese, 14 luglio ai tempi del Coronavirus

Parigi - La pattuglia acrobatica ha sfilato sopra il centro della capitale

Parigi – Il 14 luglio, festa nazionale francese, cambia volto e adegua i festeggiamenti alle condizioni di emergenza Coronavirus.

Non si è svolta la tradizionale parata militare e sono stati ricordati tutti i lavoratori che non si sono fermati durante il lockdown, tra cui medicim infermieri, postini, cassieri e conducenti di ambulanze.

La pattuglia acrobatica di Francia ha sfilato sopra il centro di Parigi lasciando dietro di sé prima un fumo con i colori del tricolore francese, poi una fumata bianca per ricordare tutti i lavoratori essenziali durante la crisi sanitaria.

“Questa cerimonia sarà il simbolo dell’impegno di un’intera nazione” -ha detto il presidente francese Emmanuel Macron.

Dopo aver cantato la marsigliese, inno nazionale francese, l’intera folla ha ringraziato con un lunghissimo applauso tutto il personale sanitario. È stato annunciato nei giorni scorsi che il governo francese predisporrà misure per un totale di 8 milioni di euro per aumentare gli stipendi di medici e infermieri.

Non sono mancate comunque le critiche sui social. In molti hanno rimproverato alle autorità presenti il fatto che in pochissimi utilizzassero le mascherine (che in Francia non sono obbligatorie per legge) durante l’evento.

14 luglio, 2020