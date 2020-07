“Festival Ferento, la regione Lazio non c’ha dato nemmeno un euro…”

Viterbo - La direttrice Patrizia Natale ha presentato la stagione teatrale che si aprirà il 35 luglio

di Daniele Camilli

Viterbo – “La regione Lazio non c’ha dato nemmeno un euro”. Inizia così la conferenza stampa di Patrizia Natale, direttore artistico del festival a ranghi e costi ridotti di Ferento. Il cartellone teatrale presentato questa mattina all’Otium, il bar lungo vico Squarano, assieme al sindaco Giovanni Arena.

“In un momento come questo – ha detto Natale in apertura della conferenza – la regione non ci ha finanziato. Come tantissime altre realtà viterbesi. E questo lo trovo discutibile, per usare una parola gentile. Il comune ci ha dato un contributo di 10 mila euro. La fondazione Carivit di 8 mila. Un piccolo contributo di solidarietà è arrivato anche dell’Ance. E questo è il mio gruzzoletto”.

Quattordici spettacoli in tutto. Dal 25 luglio al 18 agosto, organizzati dal consorzio teatro Tuscia nel teatro romano di Ferento a ridosso della Teverina. Commedie, musiche, danza e ricordi. Come quello, il 26 luglio, dedicato a Federico Fellini e Alberto Sordi. Di Giuseppe Rescifina e Giancarlo Necciari. Sarà presente anche l’ultima testimone, una comparsa di allora, del film di Fellini La strada, girato nella Tuscia. Lei si chiama Navina, ha 93 anni ed è di Bagnoregio.

“Ringrazio tanto gli artisti – ha aggiunto Natale -. La voglia di incontrare di nuovo il pubblico è forte. Li ringrazio perché vengono a condizioni così, quello che succede succede”. Quindi, probabilmente, quasi a titolo di volontariato.

A ranghi ridotti anche la platea, che per le normative anti-Covid passa da 1000 a 400 posti a spettacolo. La prevendita è gradita. Previsti anche biglietti destinati ai congiunti. Il biglietto è a prezzo unico. 16 euro con i ridotti. Ad Archeotuscia toccherà invece gestire gli ingressi e custodire la struttura.

Le novità di quest’anno.

“La prima è l’orario – spiega Patrizia Natale -. Alle 19,30 con visita al sito archeologico da parte di Archeotuscia alle 18,30. Perché alle 7 e mezza? La tradizione dei teatri antichi era quella di iniziare di giorno e chiudere al tramonto. Questa è la motivazione culturale. C’è anche una ragione pratica. Nel momento in cui dobbiamo convivere con le restrizioni è più facile fare i controlli di giorno.

La seconda novità – aggiunge Natale – ho abbassato il prezzo. Per far venire le persone”.

Il primo agosto sarà poi la volta di un compleanno. I 100 anni della banda musicale Ferentum di Grotte Santo Stefano. Il 10 agosto Marisa Laurito in Lisistrata, e l’11 In Taberna. Dai Carmina burana ai canti del Mediterraneo. Di Nando Cittarella, Stefano Saletti e Pejman Tatayon.

“Stiamo parlando di una tradizione culturale viterbese – ha concluso il sindaco Arena -. Le prime iniziative che ci stanno traghettando verso la normalità”.

16 luglio, 2020