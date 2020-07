Cronaca - Intervento di vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e carabinieri forestali

Civita Castellana – In fiamme un prefabbricato a Civita Castellana.

Ieri pomeriggio, per cause in corso d’accertamento, si √® sviluppato un incendio a Civita Castellana in localit√† San Giovanni.

Ad andare a fuoco un prefabbricato e delle sterpaglie.

La colonna di fumo che si è alzata vicino a delle abitazioni era visibile da centinai di metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri, alla polizia locale e ai carabinieri forestali.

Le forze dell’ordine hanno interrotto il transito di veicoli e pedoni nell’area interessata dall’incendio per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica.

14 luglio, 2020