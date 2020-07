Il nuovo film di Sorrentino si chiamerà “È stata la mano di Dio”

Cinema - Verrà girato a Napoli e sarà dedicato a Maradona

Napoli – “È stata la mano di Dio”. Questo sarà il titolo del nuovo film di Paolo Sorrentino, chiaramente riferito a Maradona.

Le riprese inizieranno presto a Napoli e il film sarà prodotto dalla Fremantle per Netflix.

Per ora non si sa molto di più, ma dalle parole del regista sembrerebbe che si tratterà di un film molto personale. “È stata la mano di Dio è, per la prima volta nella mia carriera, un film intimo e personale – ha detto Sorrentino – un romanzo di formazione allegro e doloroso”.

“Questo film, per me – ha aggiunto il regista -, significa tornare a casa”.

Maradona è stato sempre importante per Sorrentino, tanto da citarlo sia in Youth, sia durante la premiazione degli Oscar per La grande bellezza.

