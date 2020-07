Il fine settimana va in scena ‘L’ammazzo col gas’ e la ‘Salsa sotto le stelle’

Civitavecchia - Lo spettacolo teatrale di Roberto D’Alessandro e i balli venerdì 17 luglio alle 21,30 - Il 18 la rassegna 'Dal Mito alla Storia' con 'Enea o chi altro?'

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Fine settimana ricco di eventi a Civitavecchia. Il cartellone estivo del mese di luglio vede per questa sera un doppio appuntamento. Per il teatro, torna la rassegna ‘Estate alla Rocca’. In scena va ‘L’ammazzo col gas’, spettacolo di Roberto D’Alessandro. Appuntamento alle 21,30.

Primo appuntamento invece per la danza. In questo caso lo scenario è quello della Marina, sempre a partire dalle 21,30, con ‘Salsa sotto le stelle’. I balli latino-americani contraddistingueranno anche domani sera, sempre a piazza degli Eventi e con lo stesso orario delle 21,30.

Ma il sabato è anche il giorno della rassegna ‘Dal Mito alla Storia’. Spazio allora, dalle 21,30, a ‘Enea o chi altro?’, con Fabio Angeloni voce narrante, Delfina Angeloni voce narrante e Anthony Caruana alla chitarra. La cornice è quella suggestiva delle Terme di Traiano, grazie alla collaborazione con Pro loco.

Comune di Civitavecchia

Condividi la notizia:











17 luglio, 2020