Tarquinia - Intervento di polizia stradale, vigili del fuoco e 118

Tarquinia – Finisce contro il guardrail e capotta, ferita una donna.

Incidente nel pomeriggio al chilometro 79 dell’Aurelia, a Tarquinia.

Una donna anziana, alla guida di una Toyota Aygo, ha sbandato, per cause in corso di accertamento, sbattendo sul guardrail e poi ha capottato.

È intervenuta la polizia stradale con i vigili del fuoco e il 118.

La donna con ferite leggere è stata portata all’ospedale locale.

18 luglio, 2020