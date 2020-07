Fiocco azzurro a Morterone, paese più piccolo d’Italia dove da otto anni non nasceva più nessuno

Lecco - Denis è l'abitante numero 29 del piccolo comune ai piedi del monte Resegone

Lecco – È il comune più piccolo d’Italia e da otto anni qui non nasceva più nessuno. Ma due giorni fa il fiocco azzurro è tornato a Morterone, nel lecchese.

E così Denis è diventato il cittadino numero 29 del piccolissimo comune ai piedi del Monte Resegone. A darne la notizia sono i stati i genitori della neo mamma, i gestori della locale Trattoria dei cacciatori, che sulla pagina Facebook della loro attività hanno postato una foto con il fiocco azzurro con la scritta “Benvenuto Denis”. Il post è stato condiviso anche dall’amministrazione comunale.

La nascita di Denis è un fatto di grande importanza e significato per la comunità di Morterone. L’ultima nascita che ha interessato il paese è del 2012, una bambina in quell’occasione. Morterone rimane il comune più piccolo d’Italia per numero di abitanti, ma ora ce n’è uno in più.

La bellissima notizia della nascita di Denis è andata ben oltre i confini del piccolo Morterone. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana su Facebook ha scritto: “Benvenuto Denis! Grande gioia a Morterone, comune più piccolo d’Italia che ora con il nuovo arrivato conta ben 29 abitanti. Qui, nel paese in provincia di Lecco ai piedi del monte Resegone, l’ultima nascita risaliva al 2012 con un fiocco rosa. Auguri alla mamma Sara, al papà Matteo e tutti i morteronesi”.

21 luglio, 2020