Focolaio in Basilicata, 25 positivi in un centro di accoglienza

Covid - Si tratta di ospiti del centro e di operatori - Sono tutti in isolamento

Potenza – Nuovo focolaio Covid in Basilicata: 25 positivi in un centro di accoglienza a Potenza.

A far scattare l’allarme, sabato scorso, l’arrivo nella struttura di un gruppo di migranti sbarcati in Sicilia e poi trasferiti: tra questi si sarebbero registrati tre casi positivi. Ulteriori tamponi, effettuati nelle scorse ore per monitorare la situazione, hanno poi permesso di individuare altre 22 persone contagiate dal Coronavirus. Si tratta di ospiti della struttura e operatori.

All’interno del centro salgono così a 25 i positivi: sono tutti in isolamento.

21 luglio, 2020