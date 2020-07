Nuovo focolaio di Coronavirus in Toscana, undici persone positive

Viareggio - È il quarto cluster registrato nella regione nelle ultime due settimane

Viareggio – Un nuovo focolaio di Covid-19, ancora una volta in Toscana. Nella città di Viareggio undici persone di nazionalità bengalese, appartenenti a due nuclei familiari e due loro ospiti, sono positivi al Coronavirus.

Secondo quanto riportato dalla Nazione, a contagiare le due famiglie sarebbe stato uno degli ospiti arrivato in Italia la scorsa settimana con un volo da Dakka, la capitale del Bangladesh. L’igiene e la sanità pubblica stanno completando l’indagine epidemiologica per individuare i contatti lavorativi stretti che i nuovi positivi possono aver avuto in modo da prevenire l’espandersi dei contagi.

Quello di Viareggio è ormai il quarto cluster individuato in Toscana nelle ultime due settimane, dopo i due registrati in provincia di Arezzo e quello nel fiorentino. La notizia dei nuovi contagi arriva lo stesso giorno in cui il ministro della salute Speranza ha deciso di sospendere i voli in arrivo dal Bangladesh. Sull’ultimo volo atterrato lunedì a Roma proveniente dal paese asiatico sono stati infatti registrati diversi casi positivi al Coronavirus.

7 luglio, 2020