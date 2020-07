Civita Castellana - E questa sera il lancio delle lanterne

Civita Castellana – Una folla di cuori per le vie della città per ricordare Ivan Rossi. Il giovane civitonico scomparso eroicamente nel giugno del 2007, mentre cercava di soccorrere dei ragazzi che stavano annegando in mare a Noto Marina, in Sicilia.

Quest’anno il Covid ha impedito di festeggiare il compleanno di Ivan, come è tradizione. Festeggaimento che è stato rimandato.

Ma per ricordare Ivan a dieci anni dalla scomparsa è stata lanciata l’idea di tappezzare di cuori rossi ogni angolo della città. E tutta Civita si è rivestita di cuori rossi in tutte le vie.

Un omaggio sentito per Ivan Rossi e la sua famiglia.

Questa sera alle 22 verranno fatte volare lanterne luminose. “Un pensiero va su” il titolo della manifestazione. Il tutto voluto dall’associazione Ivan Rossi Onlus.

26 luglio, 2020