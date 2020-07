“I pochi fondi rimasti si potrebbero usare per diminuire la quota variabile della tassa sui rifiuti”

Bassano in Teverina - Bassano di tutti sul bilancio anno 2019

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il gruppo di minoranza Bassano di tutti ha ricevuto in questi giorni da sindaco Alessandro Romoli la documentazione riferita al bilancio anno 2019 dalla quale è emerso che il comune ha chiuso con un utile di euro 25.181,56.

C’è poco da essere allegri e sarà necessario essere molto oculati con i futuri impegni che dovranno essere sostenuti.

Altro dato che ci sembra interessante da segnalare è la consistenza dei residui attivi, cioè i crediti non ancora incassati, che per l’anno 2019 sono stati cancellati in maniera definitiva per euro 328.447.94 di cui euro 108.339.94 per mancato recupero ici e euro 141.063,29 per mancata riscossione delle multe dell’autovelox.

Volevamo ribadire, per l’ennesima volta, che abbiamo una società esterna, la Multiservizi srl/Safaty 21 spa, che recupera questi crediti con un compenso anno notevole per il lavoro svolto.

Tutto questo per precisare che il comune ha un utile molto basso, fatica a riscuotere i crediti, ricorre spesso a prestiti come all’anticipazione di cassa e su questa anticipazione di cassa fa pagare gli interessi ai cittadini e si permette il lusso di utilizzare dei fondi comunali per finanziare lavori e progetti al borgo.

Tanto per citarla una, ma sono tante, come la delibera n.46 del 14/07/2020, nella quale si avanza la richiesta di un contributo per lavori di riqualificazione urbana di spazi di pregio storico che dovrà essere finanziata per euro 40.000 con contributi regionali e euro 63.788,77 con fondi comunali.

Si potrebbero utilizzare i pochi fondi rimasti per diminuire la quota variabile della tassa sui rifiuti, come proposto da questa minoranza, in modo da aiutare i cittadini di Bassano in Teverina.

Il gruppo consiliare di minoranza Bassano di Tutti

16 luglio, 2020