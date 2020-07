Formazione settore alimentare, al via i nuovi corsi di Cna anche in aula

Viterbo - Appuntamento giovedì 16 luglio alle 14 nella sede di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Le attività formative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti organizzate da Cna Sostenibile ripartiranno, la prossima settimana, anche “in presenza”.

Appuntamento giovedì 16 luglio, alle 14, nella sede di Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino), per gli addetti alla manipolazione alimentare e per i responsabili Haccp.

I primi potranno frequentare sia il corso di formazione (6 ore) che quello di aggiornamento (4 ore).

Anche l’offerta rivolta ai responsabili Haccp è completa: aggiornamento (4 ore), formazione (articolata in tre moduli, quindi dopo la lezione del 16, dalle 14 alle 20, sono in programma altri due pomeriggi in aula) e integrazione (due moduli).

La frequenza dei corsi, obbligatoria per gli operatori del settore alimentare, consente di acquisire le conoscenze necessarie all’applicazione e al mantenimento delle corrette procedure di igiene degli alimenti, a tutela della salute e della sicurezza del consumatore.

Per saperne di più e per le iscrizioni, ci si può rivolgere all’Area Igiene degli Alimenti di Cna Sostenibile (telefono 0761.1768309 – 1768301; e-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it).

Cna sostenibile

8 luglio, 2020